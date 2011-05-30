به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امضاء تفاهمنامه همکاری نهاد کتابخانههای عمومی کشور و موسسه خانه کتاب با حضور منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور و علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه خانه کتاب، صبح امروز دوشنبه 9 خرداد در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار شد.
واعظی در این برنامه گفت: همکاری ما با خانه کتاب، با امضای این تفاهمنامه شروع نمیشود. این دو نهاد پیش از این هم با یکدیگر مشارکت داشتهاند، اما امضای این تفاهمنامه نقطه عطفی در فعالیتهای نهاد و خانه کتاب است. مهمترین هدف نهاد کتابخانههای عمومی کشور، ارتقای سطح مطالعه مفید در کشور است. تحقق این هدف ارکان مختلفی دارد که یکی از این رکنها، موضوع منابع است. دسترسی و سامان دادن به منابع، یکی از عواملی است که در این تعامل تقویت میشود.
وی افزود: درست است که خانه کتاب، یک نهاد دولتی نیست، اما زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت میکند. از این جهت میتواند در زمینههای بسیاری به ما یاری برساند و از این جهت مطالبه همکاریهای بیشتر را داریم. نهاد کتابخانههای عمومی کشور با این دید که کتابها برای کتابخانهها تولید میشود، 2 میلیون نفر عضو دارد و در حوزه فرهنگ دارای ارتباط رودررو و مستقیم با مردم است.
واعظی ادامه داد: این ارتباط نهاد با مردم یک نقطه قوت است. به عنوان مثال صدا و سیما هم ارتباط خوبی با مخاطبان دارد، ولی برنامه پخش میکند و سیاستش، سیاست رودررو با مردم نیست. از این جهت ارتباط خوبی با مخاطبان داریم. با توجه به اینکه در کشور ما با توجه به حرکت پیک جمعیت به سمت جوانان، بیشتر مخاطبان تا چند سال دیگر از این گروه سنی خواهند بود، هر مقدار که بتوانیم جریان مطالعه را در این قشر تقویت کنیم، نوآوری در کشور تقویت خواهد شد.
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