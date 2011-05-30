به گزارش خبرنگار مهر، مجید منتظری صبح دوشنبه در نشست تخصصی که به منظور نامگذاری سال محیط زیست برای اصفهان برگزار شده بود، اظهار داشت: توسعه ناپایدار که هم‌اکنون در برخی از جوانب شهر اصفهان مشاهده می‌شود، اثرات سوء بر پیکره محیط زیست وارد می کند به صورتی که ما نباید تجربه کشورهای اروپایی را که در دوره‌ای تنها به توسعه صنعتی و سود اقتصادی فکر می‌کردند را بر پیکره محیط طبیعی سرزمین خود وارد کنیم.

وی با اشاره به اینکه حیات اصفهان و علت وجودی این شهر مدیون رودخانه زاینده رود است، ادامه داد: سیمای فضایی و محیطی شهر اصفهان با مولفه‌های اقلیمی آن سنخیت ندارد به گونه‌ای که دمای سالانه 16.5 درجه سانتی گراد و بارش 122 میلی‌متری اصفهان نمی‌تواند طبیعت سرسبزی را در اصفهان ایجاد کند و این چشم‌انداز را مدیون زاینده‌رود هستیم.

معاون پژوهشی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد بیان داشت: اثرات مخرب توسعه ناپایدار با تاخیر زمانی به وجود می آید اما در آینده نزدیک گریبانگیر شهر اصفهان خواهد شد.

طوفان و گرد و غبار شرق ارمغان تخریب محیط زیست در اصفهان

منتظری با بیان اینکه ایجاد طوفان‌ها و گرد و غبار در شرق اصفهان ارمغان تخریب محیط زیست در اصفهان است، بیان داشت: آلودگی هوا، خاک و آب در اصفهان، ناشی از گسترش بی‌رویه صنعت در اطراف این شهر است که صنایع سالانه حجم عظیمی از گازهای گلخانه‌ای، را وارد جو کرده و علاوه بر آلودگی هوا در بروز گرمایش جهانی، نقش دارند.

وی با اشاره به اینکه باید به محیط زیست احترام گذاشت و همگام با آن حرکت کرد، تصریح کرد: تمام افراد باید تلاش کنند که محیط زیست شهر اصفهان پایداری خود را حفظ کند تا جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طراوت و سرسبزی این سرزمین که هر ساله گردشگران زیادی را به اصفهان می‌کشاند، تداوم داشته باشد.

بارندگی امسال در اصفهان نصف متوسط سالانه بوده است

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف‌آباد افزود: شهر اصفهان از نظر زیست محیطی یکی از شهرهای زیبا و خوش منظره در کشور است و انتخاب عنوان نصف جهان برای این شهر به طور حتم به علت زیبایی‌های طبیعی موجود در این شهر است و بر همین اساس امسال را سال محیط زیست برای اصفهان برگزیدند که بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه اصفهان از بعد جهانی سمبل زیبایی چشم‌اندازهای طبیعی، فرهنگی و تاریخی است، اضافه کرد: بارندگی امسال در اصفهان، در حدود 50 درصد متوسط سالانه بوده است که اگر مدیریت نشود دیگر آبی برای خوردن نداریم و باید این واقعیت را پذیرفت که وضعیت کنونی در سال‌های آتی با شدت و گستردگی بیشتری تداوم می‌یابد.