کتاب "تئاتر + 10" در مشهد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، "تئاتر + 10" شامل گفتگوهای پژوهشگر و کارگردان تئاتر مشهدی با 10 تن از بزرگان تئاتر ایران و جهان است.

اشکذری در این کتاب با عزت الله انتظامی، علی نصیریان، رضا صابری، پرفسور لشیک مونجیک، جابر عناصری، فرشید ابراهیمیان، حسین مسافر آستانه، محمد رحمانیان، محمد چرمشیر و مهرداد رایانی درباره تئاتر و معضلات این هنر نمایشی گفتگو کرده است.

این کتاب در 175 صفحه و با حمایت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد منتشر شده است.

در بخشی از مقدمه اشکذری درباره ویژگی این اثر گفته است؛ "تئاتر + 10" بر این اساس شکل گرفته است که در مسیر چند جلدی خود، با استفاده از گفتگو با بزرگان تئاتر ایران و جهان به طرح نظرات بکر و تازه ای برسد.

این کتاب شاید کار جدیدی نباشد، اما به طور حتم در عرصه نشر کتب هنری به ویژه هنر تئاتر در خراسان، کاری تازه و بی سابقه است.

کتاب "تئاتر + 10" در شمارگان دو هزار نسخه منتشر شده است.