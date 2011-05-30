توانایی های مردم همدان شناسایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدکاظم حجازی پیش از ظهر دوشنبه در آیین بهره برداری از فاز نخست پل فرهنگیان همدان با تأکید بر اینکه در همدان امکانات بالقوه فراوانی وجود دارد، اظهار داشت: اگر این توانایی‌ها شناسایی و امکانات جنبی برای تحقق آن مهیا شود، شاهد سرمایه‌گذاری‌هایی عظیم در این استان خواهیم بود .

کارخانه‌سازی در همدان توسعه این استان را فراهم نخواهد کرد

حجازی با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق جهاد اقتصادی اظهار داشت: تنها توجه به بعد کارخانه‌سازی در همدان زمینه توسعه این استان را فراهم نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه در برنامه آمایش سرزمین همدان به فضای توسعه صنعتی نیز خیلی پرداخته نشده است، افزود: باید در بحث تجارت، گردشگری و قطب دانشگاهی که بیشتر با این منطقه تطبیق دارد، ورود پیدا کرد .

وی با تأکید بر اینکه سوق دادن استان همدان به سمت مباحث اقتصادی عنوان شده زمینه‌ساز شکوفایی این منطقه خواهد شد، گفت: باید برنامه جامعی برای رشد و نمو مسائل اقتصاد استان مدنظر قرار گیرد .

افزایش سرانه درآمد مردم همدان مدنظر قرار گیرد

وی اظهار داشت: در مدت باقیمانده از فعالیت دولت دهم باید تلاش برای افزایش سرانه درآمد مردم همدان مدنظر قرار گیرد .

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بهره‌برداری از پل فرهنگیان همدان نتیجه پیگیری‌ها و جلسات متعدد بوده است، گفت: در آخرین جلسه با حضور معاون عمرانی استاندار همدان و شهردار همدان برای تبیین مشکلات این پروژه جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد که نتیجه آن در شورای اداری همدان به اختصاص اعتبار برای اجرای این پروژه ختم شد .

سیدمحمدکاظم حجازی با تأکید بر اینکه مدیران و مسئولان شهر همدان پرتلاش هستند، گفت: بهره‌برداری از پروژه فاز نخست پل روگذر فرهنگیان همدان مصداق این واقعیت است .

نبود منابع مالی، پروژه بلوار آیت الله نجفی را متوقف کرد

حجازی با بیان اینکه زمان آغاز اجرای عملیات عمرانی پروژه فاز نخست پل روگذر فرهنگیان همدان با اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار آیت‌الله نجفی همزمان بود، گفت: متأسفانه به دلیل نبود منابع مالی کافی، اجرای این پروژه متوقف شد و کارفرما نیز دست از کار کشید .

وی با تأکید بر اینکه چهارراه آیت‌الله نجفی همدان روزانه شاهد تصادفاتی است که منجر به صدمه افراد و شهروندان می‌شود، گفت: اجرای این پروژه نیازمند منابع خاص مالی است که امیدواریم تأمین منابع اولیه این پروژه محقق شود .