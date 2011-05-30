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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

شخصیت دینی مصر:

رژیم مبارک شیطانی بود/ سرنگونی دیکتاتور آیت الهی است

رژیم مبارک شیطانی بود/ سرنگونی دیکتاتور آیت الهی است

رئیس کمیته اعجاز علمی قرآن در مصر با اشاره به اینکه نظام دیکتاتور مخلوع مصر، رژیمی شیطانی بود تاکید کرد: سرنگونی وی آیه ای از آیات الهی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار مصر، "زغلول النجار" از شخصیتهای دینی مصر در اظهاراتی تاکید کرد: نظام حسنی مبارک رژیمی شیطانی بود و سقوط آن از آیات الهی است.

وی در کنفرانسی با حضور شخصیتهای دانشگاهی اظهار داشت: گسترش فساد، تشکیل جبهه ای برای پشتیبانی از حکومت خودکامه، درد و رنج مردم مصر با حکمفرمایی قانون حالت فوق العاده، نبود عدالت اجتماعی و اجرای سیاستهای مفسده آمیز از جمله فعالیتهای این رژسم شیطانی بود.

خاطرنشان می شود رژیم مبارک در نهایت پس از انقلاب گسترده مردم مصر سقوط کرد و سران این رژیم هم اکنون به محاکمه سپرده شده اند.

کد مطلب 1324424

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