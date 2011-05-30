تقاطع غیرهمسطح فرهنگیان پروژه ای اثرگذار در همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود عسگریان پیش از ظهر دوشنبه در آیین بهره برداری از فاز نخست تقاطع غیرهمسطح فرهنگیان همدان گفت: مساعدت‌های معاون اول رئیس‌جمهور و استاندار همدان در اجرای این پروژه نقش داشته است.

عسگریان با بیان اینکه وزیر کشور، معاون عمرانی وی و معاونت وقت وزارت کشور نیز در تأمین بخشی از اعتبارات این پروژه تلاش کرده‌اند از مردم همدان به خاطر صبر و شکیبایی در اجرای این پروژه و همراهی آنان با شهرداری همدان قدردانی کرد.

وی گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت مخابرات و شرکت گاز در اجرای این پروژه تلاش بسیاری داشته‌اند .

22 میلیارد تومان برای پروژه فرهنگیان همدان هزینه شد

شهردار همدان با بیان اینکه برخی موانع بهره برداری از این پروژه را که پیش از این، پایان سال 89 اعلام شده بود، یک ماه به تأخیر انداخت، افزود: در مجموع 22 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه فاز نخست پل روگذر فرهنگیان همدان هزینه شد.

وی گفت: از این میزان 11 و نیم میلیارد تومان از منابع دولتی و مابقی از منابع داخلی شهرداری تأمین شده است .

عسگریان با قدردانی از تلاش‌های معاون عمرانی شهرداری و مدیرعامل سازمان عمران شهرداری همدان در اجرای این پروژه گفت: در حال حاضر تقاطع غیرهمسطح پژوهش و رسالت در همدان در حال اجراست که با پیشرفت بسیار خوبی روبرو است .

عسگریان خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: به رئیس‌جمهور اعلام کنید که پل فرهنگیان خاتمه یافت و به بهره‌برداری رسید