33 دوره فنی و حرفه ای در کارگاه های صنعتی گلستان اجرا شد

ابوطالب جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با همکاری واحدهای صنفی و صنعتی در شهرهای مختلف استان، فعالیت دوره های آموزش فنی و حرفه ای در 33 کارگاه صنعتی آغاز شده است.

وی افزود: در اجرای سیاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و تحقق شعار "هرکارگاه یک آموزشگاه " و " هر کارخانه یک دانشگاه " و به منظور احیاء نظام آموزش استاد شاگردی با همکاری مجامع صنفی و صنعتی در استان 33 دوره آموزش های فنی و حرفه ای در 33 کارگاه صنعتی در شهرستان ها راه اندازی شده است.

جلالی با بیان اینکه آموزش های استاد شاگردی در کشور دارای پیشینه است، تصریح کرد: اگرچه ظرفیت های گذشته در این بخش توانسته فرصت های اشتغال را برای جوانان مهیا کند لیکن به دلیل فقدان دامنه آموزش روزآمد در برنامه های سنتی گذشته، امکان گسترش و توسعه مشاغل در سطح جامعه و بین گروه ها کند بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان با اشاره به اینکه توسعه این دسته از آموزش ها باید بر اساس قابلیت ها و ظرفیت های موجود در استان ها شکل گیرد از مسئولان در رفع موانع و محدودیت های قانونی این نظام و از مجامع و کارفرمایان بنگاه های اقتصادی درخواست همراهی کرد.

وی با اشاره به قابلیتهای طرح استاد شاگردی، گفت: چنانچه بنگاه های اقتصادی خود در تربیت نیروی کار ماهر و متخصص مورد نیاز سهیم باشند آموزش افراد متناسب با نیاز بازار کار انجام شده و واحدهای تولیدی با اطمینان بیشتری زمینه اشتغال مهارت آموختگان در همان واحدهای تولیدی و یا واحدهای هم خانواده را فراهم می کند.