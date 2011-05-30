تلاش برخی جریانات برای وابسته کردن مجلس به منابع ثروت

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صاحبان ثروت به دنبال دست یابی به قدرت هستند، افزود: وامداری صاحبان ثروت و قدرت رای و تصمیم نمایندگان مجلس را تحت تاثیر خود قرار می دهد، لذا ملت و رایشان به فراموشی سپرده می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی احساس خطر از نزدیکی نمایندگان به صاحبان قدرت و ثروت را علت فرمایش اخیر مقام رهبری در میان نمایندگان دانست و اظهار داشت: با تصویب طرح نظارت بر نمایندگان امکان انحراف وکلای ملت در ماه‌های پایانی حضور در مجلس به سمت رانت های سیاسی و اقتصادی کاهش یافته و در صورت راهیابی این ویژه خوران به مجلس آینده نیز هیئت نظارت بر نمایندگان رد صلاحیت این افراد را در دستور کار خود قرار می دهد.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در تصویب طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس هشتم تصریح کرد: جریان انحرافی به دنبال دست یابی به منابع ثروت برای در اختیار گرفتن برخی نامزد های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی است.

کوثری در پایان تصویب طرح نظارت بر نمایندگان را لازمه تحقق تقوای جمعی و مجلسی پاک و منزه دانست.