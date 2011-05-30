محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین کنفرانس و نمایشگاه علمی، تخصصی، کاربردی صنعت طیور کشور روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه از ساعت 8 صبح تا 20 در قم برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: این کنفرانس با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار می‌شود که تا کنون مقالات خوبی به این کنفرانس ارائه شده است.



مدیر کل دامپزشکی قم گفت: برگزاری این کنفرانس با همکاری اتحادیه مرغداران، ‌دامپزشکی و نظام پزشکی استان بوده است.



رفیعی اضافه کرد: نخستین کنفرانس صنعت و طیور در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود و رئیس سازمان دامپزشکی کشور از جمله سخنرانان این کنفرانس است.



وی ابراز داشت: موضوع کنفرانس در خصوص تغذیه طیور، مسائل و اصول بهداشتی دام و طیور و بیماری‌های آنها است.

