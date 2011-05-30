  1. استانها
  2. البرز
۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

سوگواره "در کوچ خورشید" از 11 خردادماه در البرز آغاز می شود

سوگواره "در کوچ خورشید" از 11 خردادماه در البرز آغاز می شود

کرج - خبرگزاری مهر: سوگواره "در کوچ خورشید" با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان البرز از 11 خردادماه در این استان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز با اعلام خبر فوق افزود: به مناسبت بیست و دومین سالگرد عروج ملکوتی امام راحل (ره)، سوگواره درکوچ خورشید در البرز برگزار خواهد شد.

صفی الله رمضانخانی ادامه داد: در سوگواره یادشده فعالیتهای مختلف از قبیل اجرای سرود توسط اعضای کانونها، شعرخوانی و معرفی کتاب، پخش کلیپ ویژه و قصه گویی صورت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: این سوگواره در شش مرکز کانون پرورش فکری استان و مجتمع اصلی برگزار خواهد شد.

این مسئول گفت: زمان برگزاری این سوگواره از چهارشنبه 11خردادماه جاری آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه دارد ضمن اینکه ساعت برگزاری آن نیز  10الی 12 است.

وی افزود: برپایی ایستگاههای نقاشی، کارت پستال سازی، تصویرگری و کارگاههای ادبی با موضوعهای مختلف از جمله دیگر برنامه های این سوگواره خواهد بود.

رمضانخانی بیان کرد: این موضوعات شامل "آن روز که تورفتی" ، "یک عکس"، "حرفهایم برای تو" و "یک دل نوشته" خواهد بود.

وی اضافه کرد: طبق پیش بینی ها حدود چهارهزار نفر از کودکان و نوجوانان استان البرز از برنامه های این سوگواره استفاده خواهند کرد.

کد مطلب 1324473

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها