به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 14 داستان کوتاه از عباسلو است که عناوین برخی از آنها عبارتند از هفته خاکستری، من دانشجو هستم، برادرانه، نون وقلم، سرود آن روزها و قورباغه سبز.

در داستان «تمشک طلایی» می‌خوانیم: امروز همین طوری بی‌دلیل تصمیم گرفتم برم سینما. آلبرت بروکس یه بار تو لوس‌آنجلس تایمز گفته بود که رابطه بین تماشاچی و هنرمند چیزی شبیه خواستگاریه. منم امروز هوس کردم برم خواستگاری. اما خواستگاری کی؟ این جا دلیل لازم بود. آدم خواستگاری کی می‌ره؟ من برا خواستگاری معیارای خودم رو داشتم. زیبایی. فکر می‌کنم اولین معیار هر انتخابی از این دست، زیبایی‌یه. اما فرق بین خواستگاری رفتن و سینما رفتن تو اینه که در خواستگاری، اول عروس رو می‌بینن بعد وصلت صورت می‌گیره اما تو سینما رفتن فیلم رو که دیدی عین اینه که عروس رو در هر حالت گرفتی.

نویسنده در برخی داستان‌های این مجموعه سعی کرده است با به‌کارگیری شیوه کلاژ و با کنار هم قرار دادن برخی اجزای به ظاهر نامرتبط به کلیتی حاوی مفهومی خاص دست پیدا کند.

احسان عباسلو، محقق و مترجم، داور چندین دوره کتاب سال و کتاب فصل بوده است و مسئولیت برگزاری نشست‌های سرای اهل قلم را به‌عهده دارد.

کتاب «کلاژ» با شمارگان 1100 نسخه در 112 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.