بیست و دومین جشنواره تئاتر گلستان فراخوان داد

ابوالحسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اداره کل در سال جهاد اقتصادی با توجه به سیاستهای مرکز هنرهای نمایشی جهت تقویت و حمایت از گروه های نمایشی و به منظور نیل به تولید آثار نمایشی ارزشمند درسطح استان، آثار برگزیده را جهت شرکت در جشنواره استانی 1390 با اولویت آثاری که به اجراهای عمومی رسیده باشند، انتخاب می کند.

وی اولویتهای تولیدی را بر اساس مصوبه شورای عالی تئاتر کشور، بازشناسی و بازتولید میراث فرهنگی و آداب و سنن ایرانی و منطقه ای، توجه به میراث گرانقدر دینی و ملی و مبانی فرهنگ ایرانی و اسلامی، پرداختن به موضوعات معاصر اجتماعی به وی‍ژه در راستای تحکیم خانواده، تولید آثار نمایشی مبتنی بر ویژگیهای فرهنگی، اقلیمی و بومی استان، تجربه های نوین در عرصه نمایش ( واجد ارزشهای هنری) و متکی بر معیارهای فرهنگی و هنری جامعه ایران، انعکاس ارزشهای متعالی در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تقویت روحیه خود باوری، عزت و افتخار، نشاط فردی و اجتماعی اعلام کرد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با اعلام شرایط و مقررات شرکت در جشنواره زمان ارسال متون را 25 خرداد ماه 90 اعلام کرد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه جشنواره به آدرس گرگان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، معاونت امور هنری، واحد نمایش و تالار فخرالدین اسعد گرگانی، دفتر انجمن هنرهای نمایش استان مراجعه یا با شماره های 2251324- 2228161–2251322 تماس گیرند.