9 دوربین نظارتی در محورهای قزوین نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دهاقین گفت: با نصب تعداد دیگری از دوربین‌های نظارت تصویری در محورهای استان قزوین، تاکنون 9 دستگاه دوربین نظارت تصویری به منظور مدیریت بهتر ترافیک محورهای استان نصب و بهره ‌برداری شده است.



وی بیان کرد: با هدف افزایش خدمات و سرویس ‌دهی مناسب ‌تر به مسافران، محورها و گردنه‌های استان قزوین از طریق دوربین‌های نظارت تصویری کنترل می ‌شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان قزوین افزود: تاکنون 9 دستگاه دوربین نظارت تصویری در محورهای اصلی استان نصب شده است که انتقال تصویر این دوربین‌ها از طریق سیستم‌های انتقال فیبر نوری و وایرلس(بدون سیم)، وضعیت محورهای مربوطه را به صورت آنلاین به مرکز مدیریت راه‌های استان و کشور انتقال می دهد.

وی عنوان کرد: استان قزوین با توجه به موقعیت خاص خود انتقال دهنده ترافیک استان‌های شمالی وغربی کشور بوده و ترافیک محورهای استان تأثیرپذیری بسیار زیادی از الگوهای سفر این استان‌ها دارد و انتقال آنلاین اطلاعات محورها به مرکز مدیریت راه‌های کشور و استان امکان مدیریت بهتر این ترافیک را فراهم کرده است.

دهاقین با اشاره به رتبه‌ بندی شرکت‌های حمل و نقل عمومی تصریح کرد: شرکت‌های حمل و نقل عمومی مسافربری استان قزوین در سال جاری رتبه ‌بندی می ‌شوند.

وی یادآور شد: شرکت‌های حمل و نقل عمومی مسافربری بر حسب میزان خدمات، نوع و کیفیت ناوگان، میزان احترام به مشتری و رضایت مشتری رتبه ‌بندی می ‌شوند که در سال جاری شرکت‌های مسافربری استان قزوین بر اساس خدماتی که ارائه می ‌دهند رتبه‌ بندی خواهند شد و هر شرکتی که خدمات بهتری ارائه دهد در مسیر‌های پرتردد‌ فعالیت خواهد داشت.

مدیرکل حمل و نقل وپایانه‌های استان قزوین بیان کرد: بر اساس قانون‌ رانندگان اتوبوس‌ها موظفند در مبدأ حرکت بدون تأخیر حرکت کنند و تأخیر‌های بین‌راهی قانونی نبوده و رانندگان نباید بین راه برای سوار کردن مسافر توقف کنند.

وی افزود: رانندگان اتوبوس‌ها تنها مجازند از مبدأ تا مقصد فقط در مجتمع‌های خدماتی و رفاهی برای نماز و صرف غذا توقف کنند.