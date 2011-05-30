به گزارش خبرنگار مهر، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران سال 1371 و به عنوان یکی از بازوهای اجرایی وزارت ارشاد و باهدف «ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین اقشار مختلف جامعه و برگزاری نمایشگاههای فرهنگی» تاسیس شد و در 19 سال گذشته هم این موسسه مجری 24 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و 187 دوره نمایشگاه استانی کتاب بوده است.

فراهم کردن زمینه حضور ایران در حدود 30 نمایشگاه بین‌المللی کتاب در کشورهای مختلف، خرید کتاب‌های جدید ناشران و ارسال آنها برای بیش از 50 مرکز تازه‌های کتاب در سراسر کشور و برگزاری حدود 40 نمایشگاه قرآن سراسری و استانی از دیگر فعالیت‌هایی است که در کارنامه موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ثبت شده است.

اما فعالیت‌های موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی از سال گذشته تا امروز با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است که عمده‌ترین دلیل این وضعیت، نداشتن هیئت امنا است.

بر اساس قانون معاون فرهنگی وزیر ارشاد می‌بایست پس از پایان هر دوره از فعالیت هیئت امنا، اعضای جدید را به وزیر پیشنهاد دهد تا او هم با صلاحدید خود احکام آنها را صادر کند.

در دوره جدید فعالیت وزارت ارشاد و پس از برکناری صفارهرندی، تنها کسانی که از وزیر جدید ارشاد (حسینی) به عنوان عضو هیئت امنای موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی حکم دارند، محمدمهدی فداکار و بهمن دری اخوی معاونان اداری - مالی و امور فرهنگی این وزارتخانه‌اند.

اطلاعات خبرنگار مهر حاکی از آن است که هیئت امنای این موسسه در سال گذشته غیرفعال بوده و هیچ جلسه‌ای با موضوع نمایشگاه بیست و چهارم برگزار نکرده است.

با توجه به اینکه مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی برای امضای قراردادهای بالاتر از 50 میلیون تومان، نیازمند اخذ تائیدیه از هیئت امنا است - که عملاً وجود خارجی ندارد - لذا مدیرعامل فعلی این موسسه از پذیرش مسئولیت نمایشگاه توسط موسسه متبوعش خودداری کرده و به همین دلیل معاون فرهنگی وزیر ارشاد خود مسئولیت تمام امور نمایشگاه را به عهده گرفته است.

به همین دلیل امسال برای اولین بار مجری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نه موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی بلکه یکی دیگر از موسسات تابعه وزارت ارشاد یعنی «خانه کتاب» بوده است.

زمزمه‌هایی هم که هر از چند گاه در خصوص تغییر مدیرعامل و تعیین اعضای جدید هیئت امنای این موسسه توسط معاون فرهنگی وزیر ارشاد شنیده می‌شود، نه تنها از ابهامات موجود نکاسته بلکه بر آنها افزوده است، چرا که این افراد تنها می‌بایست با حکم وزیر ارشاد منصوب شوند.

در واقع اگر قرار باشد مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی - که ماه‌هاست هیئت امنا ندارد - تغییر کند، این جابجایی تنها منوط به تشکیل هیئت امنای جدید است.

شنیده‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که رئیس موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی که از دو روز بعد از نمایشگاه کتاب تهران به سر کار خود نرفته و البته برخی شنیده‌ها دلیل این وضعیت را بیماری حجتی می‌داند - امروز (9 خرداد) بعد از دو هفته به دفتر خود بازگشته است.