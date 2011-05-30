همایش ملی 15 خرداد در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش صبح دوشنبه در سالن همایشهای دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا برگزار شد.

در این مراسم که به همت ستاد 15 خرداد شهرستان ورامین بود، دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین مشارکت داشتند.

سخنران این مراسم نیز دکتر جواد لاریجانی دیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی بود.

سپس چهار مقاله برتر ارائه شده به این همایش توسط محمد حیدری، الهه پیامی، جمشید میرزایی و سیدجواد میرخلیلی قرائت شد.

داوران مقالات این همایش سیدرضا طباطبایی، سید محسن محمودی، سید احمد حسینی و دکتر حاج بابایی استادان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علمی کاربردی ورامین بودند.

دراین همایش ملی، نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، امام جمعه پیشوا، فرماندار شهرستان و معاون بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران نیز حضو داشتند.