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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

همایش ملی 15 خرداد در ورامین برگزار شد

همایش ملی 15 خرداد در ورامین برگزار شد

ورامین - خبرگزاری مهر: اولین همایش ملی 15 خرداد با عنون "ستارگان درخشان" در شهرستان ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش صبح دوشنبه در سالن همایشهای دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا برگزار شد.

در این مراسم که به همت ستاد 15 خرداد شهرستان ورامین بود، دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین مشارکت داشتند.

سخنران این مراسم نیز دکتر جواد لاریجانی دیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی بود.

سپس چهار مقاله برتر ارائه شده به این همایش توسط محمد حیدری، الهه پیامی، جمشید میرزایی و سیدجواد میرخلیلی قرائت شد.

داوران مقالات این همایش سیدرضا طباطبایی، سید محسن محمودی، سید احمد حسینی و دکتر حاج بابایی استادان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علمی کاربردی ورامین بودند.

دراین همایش ملی، نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، امام جمعه پیشوا، فرماندار شهرستان و معاون بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران نیز حضو داشتند.

کد مطلب 1324488

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