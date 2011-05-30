تعداد کانونهای مساجد گلستان به 300 کانون می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرض منتظری پیش از ظهر دوشنبه در نشست با کانونهای استان افزود: پیرو این امر تفاهمنامه مشترکی بین ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد و استانداری گلستان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان منعقد شده است.
وی از توسعه کمی و کیفی کانونهای فرهنگی هنری مساجد در این استان در سال جاری خبر داد و توجه ویژه به کانونهای تخصصی را از دیگر برنامههای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در سال جاری ذکر کرد.
وی افزود: در نظر داریم بخشی از مأموریت ارشاد استان را به کانونهای تخصصی واگذار کنیم تا آزمون و خطا کنند و بتوانند نقش فرهنگی خود را پیدا و ایفا کنند، به هر حال معتقدیم به هر نسبت کانونها رشد کند آثار فرهنگی هنری نیز از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان تصریح کرد: در این شهرنامه که در 17 مجلد تهیه شده است و تا پایان خرداد از چاپ خارج میشود، تعداد کانونهای مساجد هر یک از شهرهای استان گلستان در کنار سایر مزیتهای مذهبی این شهرها ثبت میشود و وضعیت فعلی و مطلوب کانونها در آن مقایسه میشود.
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