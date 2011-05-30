تعداد کانونهای مساجد گلستان به 300 کانون می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرض منتظری پیش از ظهر دوشنبه در نشست با کانونهای استان افزود: پیرو این امر تفاهم‌نامه مشترکی بین ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و استانداری گلستان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان منعقد شده است.

وی از توسعه کمی و کیفی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این استان در سال جاری خبر داد و توجه ویژه به کانون‌های تخصصی را از دیگر برنامه‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در سال جاری ذکر کرد.

وی افزود: در نظر داریم بخشی از مأموریت‌ ارشاد استان را به کانون‌های تخصصی واگذار کنیم تا آزمون و خطا کنند و بتوانند نقش فرهنگی خود را پیدا و ایفا کنند، به هر حال معتقدیم به هر نسبت کانون‌ها رشد کند آثار فرهنگی هنری نیز از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار می‌شود.

منتظری از درج تعداد کانو‌ن‌های فرهنگی هنری مساجد استان در شهرنامه فرهنگی، ادبی و هنری استان گلستان خبر داد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان تصریح کرد: در این شهرنامه که در 17 مجلد تهیه شده است و تا پایان خرداد از چاپ خارج می‌شود، تعداد کانون‌های مساجد هر یک از شهرهای استان گلستان در کنار سایر مزیت‌های مذهبی این شهرها ثبت می‌شود و وضعیت فعلی و مطلوب کانون‌ها در آن مقایسه می‌شود.