10 تا 14 درصد حق بیمه مشاغل خانگی توسط دولت پرداخت می شود

مسعود باستانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 600 طرح از طرح های تکمیل شده مشاغل خانگی از سوی دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به بانک های عامل ارسال شد.

وی بیان کرد: طرح مشاغل خانگی کهگیلویه و بویراحمد 20 هزار نفر ظرفیت اشتغالزایی و پرداخت تسهیلات دارد که تاکنون بیش از بیش از 11 هزار نفر ثبت نام کرده اند.

باستانی بیان داشت: بیش از 90 درصد ازثبت نام شدگان مشاغل خانگی در این استان بانوان هستند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: برای تامین تسهیلات مشاغل خانگی 600 میلیارد ریال درخواست شده و هم اکنون 14میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی آماده پرداخت به متقاضیان است.

باستانی بر اجرای دقیق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تأکید کرد و گفت: بیش از 112 شغل خانگی در استان شناسایی شده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان همچنین مصوبات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان درسال جاری را 116 طرح با اشتغالزایی 289 نفر و سرمایه گذاری 33 میلیارد و 327 میلیون ریال عنوان کرد.