گواهینامه مدیریت کیفیت ISO9001-2008 گمرک بوشهر تمدید شد

ابوالفضل اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این ستاد پیش از این درسال 88 موفق به دریافت گواهی نامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008شده بود و در این مرحله توانست با ارتقای گواهینامه یاد شده گواهینامه جدید را دریافت کند.

وی تاکید بر اینکه اعضای کمیته ایزو گمرک بوشهر اهتمام بیشتری نسبت به اهداف این کمیته داشته باشند، گفت: مسئولان واحدهای این ستاد در ابتدا نسبت به واحد خود سپس نسبت به سازمان احساس مسئولیت کرده و کارها را با دقت انجام دهند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: بادریافت چنین استانداردهایی از دوباره کاری های سازمانی جلوگیری می شود.

اکبرپور ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از ساختمان جدید گمرک بوشهر استانداردهای اعمال شده بر اساس ایزو ملموس تر خواهد شد.