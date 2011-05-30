11 هزار قالی باف اسکو کد شناسه دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام تحت پوشش قرار داشتن بیش از دو هزار قالی باف در بیمه تأمین اجتماعی گفت: جهت آموزش حرفه ای قالی بافان و ساماندهی بازار فروش فرش دستبافت برای قالی بافان کد شناسه صادر خواهد شد.

قاسمی با اشاره بر بافت متفاوت فرشهای دستبافت بافته شده در شهرستان اسکو افزود: در روستای اسفنجان ریز فرشهای دستبافت معمولا بالای پنجاه است که اکثرا به کشورهای اروپایی صادر می شود.

وی جنس و کیفیت مواد اولیه را عامل مهمی در مرغوبیت فرش دستباف دانست و افزود: جنس، کیفیت، نقشه روز قالی و وفادای مشتری به عرضه کننده اصالتی است که باید با حفظ آن در بازارهای جهانی بتوان فرش دستباف ایرانی را پیشتاز نگه داشت.

مدیر اجرایی فرش دستبافت شهرستان اسکو از ساماندهی قالی بافان در تک تک روستاها خبر داد و گفت: می توان با همکاری و تعامل اتحادیه های صادرکنندگان، فروشندگان و تولید کنندگان فرش موجب انتقال تجربیات و نیازهای روز و پیشرفت صنعت فرش دستباف شد که در این راستا و ساماندهی بافندگان فرش تمامی کارگاه های کوچک و بزرگ در روستاها و شهرهای شهرستان اسکو تفکیک می شوند.