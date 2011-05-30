توسعه مشاغل خانگی موجب ایجاد اشتغال پایدار می شود

حسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: توسعه مشاغل خانگی از قبیل فرش دستباف به عنوان یکی از

راهبردهای موثر در ایجاد اشتغال است و توسعه کارگاههای فرش دستباف می ‌تواند اشتغال پایدار را در سطح جامعه گسترش دهد.

وی افزود: کمیته فرش استان در نظر دارد با آموزش کامل جامعه هدف به ایجاد اشتغال دائم برای آنها اقدام کرده و با رسیدن به این هدف و تضمین خرید تمامی محصولات تولیدی این کارگاهها در صادرات فرش دستباف اقدامات موثری انجام دهد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان قزوین با بیان اینکه آموزش از ارکان اصلی حفظ و ارتقای وضعیت فرش دستباف استان است، عنوان کرد: تاکنون دو هزار و ۷۲۷ نفر از قالیبافان طی ۷۱ دوره در استان زیر پوشش دوره‌های آموزش به‌ بافی قرار گرفته ‌اند.

وی افزایش کیفیت و کمیت تولید فرش دستباف، تشویق قالیبافان به تولید فرش صادراتی مورد سلیقه بازار، ارتقای سطح اطلاعات قالیبافان در بهداشت فردی، کارگاهی و حقوق اجتماعی خود را از اهداف اصلی برگزاری دوره‌های به ‌بافی قالیبافان عنوان کرد.

رحیمی بیان کرد: اداره فرش سازمان بازرگانی قزوین همراه با اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش استان در صدد است با برنامه‌ ریزی و ارائه راهکارهای اصولی اقدامات ثمربخشی را در خصوص ارتقای وضعیت فرش دستباف استان انجام دهد.

معاون توسعه داخلی سازمان بازرگانی استان قزوین افزود: قزوین با وجود داشتن نقشه‌های اصیل و قدیمی فرش، از برند

فرش‌های سایر استان‌ها استفاده می‌کند و بر این اساس در تلاش هستیم تا با برنامه ‌ریزی و ارائه راهکارهای تخصصی، استفاده از برندهای فرش قزوین در قالیبافی را افزایش دهیم.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی یادآورشد: سازمان بازرگانی در راستای تحقق این شعار برنامه‌هایی با

رویکرد جدید در کارگاه‌های قالیبافی برای توسعه صادرات فرش اجرا خواهد کرد.