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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

رستمیان:

امنیت راه ها نیازمند همسویی تمام مسئولان است

امنیت راه ها نیازمند همسویی تمام مسئولان است

شاهرود - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری سمنان گفت: بحث بهبود امنیت راه ها نیز هماهنگی، همدلی و همسویی تمام دستگاه های مسئول را می طلبد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی رستمیان صبح دوشنبه در نشست مسئولان حوزه راه استان در شاهرود با تاکید بر ایجاد امنیت در جاده ها گفت: امنیت و تاثیر گذاری آن بر همه شاخص های توسعه وحیات انسان نقش بنیادی دارد.

رستمیان افزود: در سایه امنیت است که رشد و شکوفایی بالندگی تمدن ها صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در قرآن نیز از واژه امنیت  بارها یاد شده است،اظهار داشت: این مقوله زیر بنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

معاون عمرانی استانداری سمنان افزود: در احداث یک راه مناسب، علم مهندسی، وضع قوانین و اعمال نظارات بر اجرای آنها، احداث پایگاه های امداد و نجات، فرهنگ و آموزش، تجهیزات، تاسیسات و وسایل نقلیه دخیل هستند.

رستمیان امنیت را مهمترین خواسته بشر و آن را عاملی در جهت رشد و بالندگی تمدنها عنوان کرد و افزود: در بحث راههای ارتباطی، با بهبود شاخصهای راه می توان به امنیت جاده ای رسید.

وی انجام فعالیتهای مستمر و هماهنگ توسط دستگاههای ذیربط در امر سوانح جاده ای را خواستار شد و گفت: تجزیه و تحلیل آمار و انجام امور کارشناسی در امر ایمنی راهها عاملی موثر در کاهش تلفات است.

کد مطلب 1324510

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