به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی قهرمانی استان یزد برای حضور تیم منتخب در لیگ منطقه ای جوانان و نوجوانان در یزد برگزار می شود.

این مسابقات قهرمانی استان از اول تیرماه به مدت 10 روز در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در اوزان مختلف در یزد برگزار می شود.

محل برگزاری این مسابقات هنوز اعلام نشده است.

برگزاری جلسه هیئت فوتبال با مدیرکل تربیت بدنی استان یزد

اعضاء هیئت فوتبال استان یزد با مدیرکل تربیت بدنی استان یزد دیدار کردند.

مدیرکل تربیت بدنی استان یزد در این نشست با تقدیر و تشکر از هیئت فوتبال به خاطر برگزاری با شکوه فستیوال پسران زیر 13 سال جنوب آسیا در یزد گفت: جشنواره فوتبال پسران زیر 13 سال آسیا فرصتی برای استان بود که به خوبی از آن بهره برداری شد.

سید غلامرضا کمانه ابراز امیدواری کرد: با برگزاری این جشنواره فوتبال پایه استان رشد چشمگیری داشته باشد و شاهد تربیت فوتبالیست های ارزنده ای در استان یزد باشیم.

اعضای هیئت فوتبال استان نیز در این دیدار گزارش عملکردی از چگونگی برگزاری جشنواره فوتبال پسران زیر 13 سال جنوب آسیا ارائه کردند.

مراسم تجلیل از آقای گل آسیا توسط مدیرکل تربیت بدنی استان یزد

در مراسمی که در اداره کل تربیت بدنی استان یزد با حضور سید غلامرضا کمانه مدیرکل تربیت بدنی استان یزد، امیرخانی رئیس تربیت بدنی شهرستان یزد و راضی رئیس هیئت ناشنوایان استان برگزار شد، از مصطفی حیدری آقای گل آسیا تجلیل به عمل آمد.

همچنین در مراسم استقبال از مصطفی حیدری که در فرودگاه شهید صدوقی یزد برگزار شد، رضا نارگانی مشاور جوان مدیرکل تربیت بدنی و مسئول روابط عمومی اداره کل به نمایندگی از اداره کل تربیت بدنی استان حضور داشت.

حیدری که به همراه تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور کره جنوبی شرکت کرده بود، با به ثمر رساندن هشت گل، آقای گل آسیا شد.

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