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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

سوم تیر؛ زمان برگزاری آزمون ورودی دبیرستان‌های نمونه دولتی

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دبیرستان، سوم تیرماه سال جاری به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیر عرفی با اعلام خبر فوق گفت: آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کشور در دوره راهنمایی، با برنامه استانی برگزار می‌شود و مراکز سنجش استان‌ها وظیفه نظارت، همکاری و برگزاری آزمون در این دوره را بر عهده دارند.

وی مرکز سنجش استان‌ها را برگزار کننده آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره متوسطه خواند و تصریح کرد: معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش نظارت بر این آزمون را بر عهده دارد.

عرفی خاطرنشان کرد: شهر تهران به عنوان استان معین در برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره متوسطه انتخاب شده است.

کد مطلب 1324513

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