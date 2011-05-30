به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیر عرفی با اعلام خبر فوق گفت: آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کشور در دوره راهنمایی، با برنامه استانی برگزار می‌شود و مراکز سنجش استان‌ها وظیفه نظارت، همکاری و برگزاری آزمون در این دوره را بر عهده دارند.

وی مرکز سنجش استان‌ها را برگزار کننده آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره متوسطه خواند و تصریح کرد: معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش نظارت بر این آزمون را بر عهده دارد.

عرفی خاطرنشان کرد: شهر تهران به عنوان استان معین در برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در دوره متوسطه انتخاب شده است.