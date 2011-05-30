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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

پیام اصلی سخنان رهبر انقلاب به نمایندگان پرهیز از تفرقه بود

پیام اصلی سخنان رهبر انقلاب به نمایندگان پرهیز از تفرقه بود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیام اصلی سخنان مقام معظم رهبری به نمایندگان را پرهیز از تفرقه دانست.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با  رهنمودهای مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس گفت: مقام معظم رهبری در بخشی از سخنانشان به تشریح ترفندهای دشمنان انقلاب اسلامی پرداختند و بر تلاش قدرت‏های استکباری برای ایجاد حرکت‏های مخرب علیه ایران تاکید کردند.

وی گفت: دیدار روز گذشته بهترین دیدار برای نمایندگان مردم در خانه ملت بود، زیرا مقام معظم رهبری رضایت خود را از روحیه استکبار ستیزی مجلس و نمایندگان اعلام کردند، به همین دلیل ابراز رضایت ایشان امیدی در نمایندگان ایجاد کرد تا سیاست های ضد استکباری  را با قوت و قدرت ادامه دهند.

نماینده مردم بروجرد در خانه ملت در ادامه با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید تقوی جمعی داشته باشند، گفت: معظم له نمایندگان را به تقوی جمعی توصیه کردند از این رو باید براساس فرمایشات ایشان حرکت کرد و این فرمایشات را در دستور کار قرار داد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز پیام اصلی مقام معظم رهبری به نمایندگان  را تعامل و پرهیز از تفرقه دانست و گفت: دشمنان همواره علیه نظام اسلامی فعالیت می کنند، بنابراین  باید با بصیرت دشمن را به عقب برانیم تا نتواند تبلیغات سوء خود را محقق کند.

این نماینده مجلس گفت: نمایندگان باید براساس فرمایشات معظم له وظایف نمایندگی خود را تا پایان دوره انجام دهند و کماکان احساس تکلیف کنند.
 
کد مطلب 1324514

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