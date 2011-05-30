  1. استانها
  2. گلستان
۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

وسلین ماتیچ:

گلستان مستعد توسعه رشته بسکتبال است

گلستان مستعد توسعه رشته بسکتبال است

گرگان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران گفت: گلستان، استانی مستعد و با پتانسیل بالا برای توسعه ورزش بسکتبال به شمار می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، وسلین ماتیچ ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل تربیت بدنی گلستان افزود: گلستان به ویژه گرگان دارای استعدادهای بسیار خوب و دارای فیزیکهای مناسب در بسکتبال هستند که با کمی حمایت و برنامه ریزی می توانند رشد کرده و در میادین بدرخشند.

وسلین ماتیچ با ابراز خرسندی تاکید کرد: یکی از پشتوانه های ورزش به خصوص بسکتبال در استان گلستان وجود علاقمندان و تماشاچیان مشتاق است که با شور و شوق بسیار در سالن حاضر شده و تیم خود را تشویق می کنند.

وی گفت: باید روی استعدادهای استانی سرمایه گذاری بیشتر شود.

این مربی به همراه مارچتا مربی بدنساز تیم ملی و اعضای هیئت بسکتبال استان با مدیر کل تربیت بدنی دیدار کرد.

همچنین پس از رایزنیهای هیئت بسکتبال استان کلینیک مربیگری جهت ارتقا سطح علمی مربیان استان با حضور وسلین ماتیچ سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.

کد مطلب 1324519

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها