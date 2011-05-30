گلستان مستعد توسعه رشته بسکتبال است

به گزارش خبرنگار مهر، وسلین ماتیچ ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل تربیت بدنی گلستان افزود: گلستان به ویژه گرگان دارای استعدادهای بسیار خوب و دارای فیزیکهای مناسب در بسکتبال هستند که با کمی حمایت و برنامه ریزی می توانند رشد کرده و در میادین بدرخشند.

وسلین ماتیچ با ابراز خرسندی تاکید کرد: یکی از پشتوانه های ورزش به خصوص بسکتبال در استان گلستان وجود علاقمندان و تماشاچیان مشتاق است که با شور و شوق بسیار در سالن حاضر شده و تیم خود را تشویق می کنند.

وی گفت: باید روی استعدادهای استانی سرمایه گذاری بیشتر شود.

این مربی به همراه مارچتا مربی بدنساز تیم ملی و اعضای هیئت بسکتبال استان با مدیر کل تربیت بدنی دیدار کرد.

همچنین پس از رایزنیهای هیئت بسکتبال استان کلینیک مربیگری جهت ارتقا سطح علمی مربیان استان با حضور وسلین ماتیچ سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.