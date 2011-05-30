به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ران رابرتز شهردار شهر تمکیولا در کالیفرنیای امریکا در دیدار با رهبران مسلمان درباره طرح ساخت این مسجد گفت: به عنوان شهردار باید به شما برای ساخت این مسجد کمک کنم.

طرحهای سازمان این مرکز دینی در ماه ژانویه ( دی ماه) از سوی شورای شهر تصویب شده و مرکز اسلامی تمکیولاولی درحال حاضر تلاش می‌کند بودجه ساخت این مسجد را با کمکهای مردمی تکمیل کند.

رابرتس طی اظهارات خود در مرکز اسلامی ریو ندو به ارائه شرحی از پروژه‌های اخیر شهر پرداخت و مسلمانان را از کمک شهرداری برای ساخت این مسجد مطمئن کرد و اظهار داشت که گاهی تشریفات اداری می‌تواند یک پروژه را از بین برد.

شورای شهر تمکیولا پس از یک جلسه چندین ساعته که طولانی ترین جلسه شورای این شهر بوده با ساخت مسجد موافقت کرده است.

شهردار همچنین در اظهارات خود تأکید کرده است که تمام مخالفتهایی که پیش از این با ساخت این مسجد صورت گرفته بود پس از تصویب طرح ساخت آن از سوی شورای شهر از بین رفته است. این مخالفتها در مقایسه با حمایت افراد جامعه که اکثر آنها غیرمسلمانان هستند از حق مسلمانان در ساخت مسجد و نیایش آزادانه بسیار کم رنگ و ناچیز است.