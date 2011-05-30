به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایش سید جلالالدین دری که پس از هشت سال دوری از تئاتر به صحنه بر میگردد، محسن نقیبیان، مجید علمبیگی، میثم یوسفی، مهدی سجادیفر، فرزاد صفاخو، مهدی ابراهیمی، سپیده سپهری و سپیده صباغ به ایفای نقش میپردازند. این نمایش حکایت تعدادی از مطربهای قدیمی است که در کافهای دور هم جمع شدهاند اما "فیفی خان" که مسئول پیدا کردن کار بر آنها است به مسئولیت خود عمل نمیکند.
دری پیش از این در سال 76 با نمایش "انگشتر هزار نگین" و در سال 80 با نمایش "سلطان با حرمسرا و سلطان بیحرمسرا" در جشنواره آیینی سنتی شرکت کرده و موفق به دریافت جایزه نیز شده بود. وی همچنین نمایش "افسانه دنیا" و "آوای مهر" را سال 82 علاوه بر ایران در جشنواره بینالمللی نوروز هم به صحنه برد و موفق به دریافت جوایزی از این جشنواره شد.
از دیگر آثار موفق سید جلالالدین دری میتوان به نمایش "والس خداحافظی" اشاره کرد که سال 81 با بازی رضا رویگری، سیروس گرجستانی و الهام چرخنده در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفت و با استقبال خوب تماشاگران مواجه شد.
نمایش "افسون پریزاد" به نویسندگی و کارگردانی سید جلالالدین دری در بخش صحنهای پانزدهمین جشنواره بینالمللی آیینی سنتی به صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایش سید جلالالدین دری که پس از هشت سال دوری از تئاتر به صحنه بر میگردد، محسن نقیبیان، مجید علمبیگی، میثم یوسفی، مهدی سجادیفر، فرزاد صفاخو، مهدی ابراهیمی، سپیده سپهری و سپیده صباغ به ایفای نقش میپردازند. این نمایش حکایت تعدادی از مطربهای قدیمی است که در کافهای دور هم جمع شدهاند اما "فیفی خان" که مسئول پیدا کردن کار بر آنها است به مسئولیت خود عمل نمیکند.
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