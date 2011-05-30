نگرانی اسرائیل از تقویت حماس در سایه گشایش گذرگاه رفح

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تاگس انسایگر در تحلیلی با اشاره به گشوده شدن مرزهای رفح به روی فلسطینیان در نوار غزه نوشت: در چنین شرایطی اسرائیل احساس خطر کرده و حماس احساس اعتماد به نفس بیشتر می کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد : حکومت موقت مصر از روز شنبه گذشته مرزهای رفح را تقریبا کامل باز کرده است. زنان بدون ویزا می توانند از این مرز عبور کنند و مردان زیر 18 سال و بالای 40 سال نیز یک اجازه نامه از اداره های غزه برای عبورشان کفایت می کند. در آینده رفح هشت ساعت در روز و شش روز در هفته به روی مردم غزه باز است.

نویسنده در ادامه اظهار داشت: از زمانی که حماس مسئولیت نوار غزه را در سال 2007 بر عهده گرفته است رژیم صهیونیستی تلاش می کند تا با محاصره این منطقه حماس را به زانو در آورد.

در این میان رئیس جمهوری مخلوع مصر حسنی مبارک مورد خشم ملت واقع شد و سرنگون شد. اما حماس با وجود شرایط بد مردم غزه تحت محاصره رژیم اشغالگر قدس تا امروز بر این منطقه حکوت می کند.

تاگس انسایگر همچنین نوشت: سیاست خارجی مصر بعد از سقوط مبارک و روی کار آمدن حکومت موقت از نو تعریف شد. امروز وزرای سابق مصری به خاطر تحویل گاز ارزان به اسرائیل مورد محاکمه قرار می گیرند و حماس که اخیرا با وساطت مصر قرار داد آشتی با گروه فلسطینی فتح برقرار کرده بر قدرتش افزوده شده است.

در ادامه آمده است: به این ترتیب حالا رفح که برای بسیاری از مصریها به سمبل تبعیت و تسلیم رژیم سابق در برابر علایق آمریکایی اسرائیلی تبدیل شده بود آزاد شد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: اسرائیل در چنین شرایطی احساس خطر می کند و وحشت زده است. وزیر حمل و نقل اسرائیل که این رژیم را در معرض خطر احساس می کند نیز اظهار داشته که مصر ظاهرا می خواهد آب و برق و هر گونه امکاناتی که اسرائیل از ورود آن به غزه جلوگیری می کرده است را برای مردم این منطقه تامین کند.