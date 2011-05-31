عباس اورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی افزود: طرح تحقیق و تفحص اوایل سال گذشته توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید اما از آن زمان تا کنون نتیجه آن مشخص و اعلام نشده است.

وی با اشاره به طولانی شدن روند تحقیق و تفحص تاکید کرد: این موضوع با تغییر مدیران صندوق تامین اجتماعی مرتبط است بطوریکه از سال 84 تا کنون تامین اجتماعی 6 مدیرعامل داشته است و عزل و نصب های صورت گرفته در این صندوق روند تحقیق و تفحص را با مشکل مواجه کرده است.

مدیر عامل صندوق رفاه و تامین اجتماعی گفت: نباید نمایندگان مجلس از موضوع تحقیق تفحص استفاده سیاسی کنند بلکه باید با نگاه سازنده این موضوع را پیگیری کنند تا مفید واقع شود.

اورنگ با اشاره به اینکه درمورد تحقیق و تفحص چندین بار به مجلس رفته و با اعضای کمیسیون اجتماعی صحبت کردم، افزود: تحقیق و تفحص ربطی به مدیریت سازمان ندارد و باید با هدف اصلاح سیستم و رفع ایرادها و بدور از هرگونه نگاه سیاسی انجام شود.

به گفته وی، با توجه به اهمیت برنامه ها و گستردگی فعالیتهای صندوق تامین اجتماعی باید نظارت دقیقی بر عملکرد این مجموعه انجام شود.