به گزارش خبرگزاری مهر، "شاهزاده و گدا" که ساعت 17 هر روز اجرا می‌شود به شکل تخت حوضی است و در آن حسن عظیمی، احمد محرابی، بنفشه شاهین مهر،علی صادقی خواه ، جواد گلریز، نگار بقراتی و ناصر شفیعی ایفای نقش می کنند. یاسر بیات و طهمورث امیری اجرای زنده موسیقی این نمایش را به عهده دارند.

حسن عظیمی که از پیشکسوتان نمایش سنتی ایران است در سال 1384 این نمایش را به مدت 30 شب در سالن تئاتر آرین منوشکین در پاریس اجرا کرد.

این کارگردان حدود نیم قرن است که به طور مداوم در زمینه کارگردانی نمایشهای تخت حوضی فعال است و برخی از آثار شاخص تئاتر دنیا را در قالب سیاهبازی به صحنه برده است. یکی از این نمایش‌ها نمایش "هملت" بود که در سال 1370 در فستیوال پاییزه فرانسه اجراشد و مورد تقدیر پیتر بروک قرار گرفت.