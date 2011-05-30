ارتباط الکترونیکی اولویت نخست روابط عمومی ها باشد

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سومین همایش روابط عمومیهای استان چهار محال و بختیاری اظهار داشت: برگزاری سومین همایش روابط عمومی ها نوید‌بخش تلاش گروهی و خستگی ناپذیری همکاران استانی در راه آموزش است.

وی حرفه روابط عمومی را تبادل نظر، نشر، استقرار و تقویت یک حرفه ارتباطی مردمی برشمرد و بیان داشت: یکی از وظایف اصلی روابط عمومی ها ارتباط مستمر، سالم، دوسویه و سازنده است.

وی با اشاره به توجه ویژه به روابط عمومی های در سالیان اخیر افزوده است: باید به صورت علمی برای رشد و توسعه روابط‌ عمومی ها کوشید و اطلاع کسب کرد از این که تعدادی از مسئولان روابط عمومی کنونی تحصیلات دانشگاهی این رشته را طی کرده اند.

عنابستانی تصریح کرد: روابط عمومی بر اساس تحقیق خردمندانه باید راهگشای چالشهای ملی باشند چراکه روابط عمومی قرن 21 وظیفه بسیار خطیر و پیچیده ای برعهده دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: اگر روابط عمومی بخواهد با شرایط امروز جهان نقش آفرینی کند، باید مسیر حرکت خود را به خوبی بشناسد و هدفدار حرکت کند، مجهز به اطلاعات باشد و راهنمای خوبی برای مجموعه کاری و مخاطبان خود باشد.

وی پژوهش در افکار عمومی و قدرت سخنوری را از ویژگیهای مثبت مسئولان روابط عمومی دانست و اذعان داشت: روابط عمومی باید از حریم سازمان در برابر دروغ ها دفاع کند و مسائل آن را آن گونه که هست انعکاس دهد.

عنابستانی مشقتهای روابط عمومیها و استقرار روابط عمومی کاربردی را آشکار برشمرده و یادآور شد: کار مجموعه خدمت گذاران مردم به ویژه روابط عمومی ها در سال جهاد اقتصادی دوچندان شده چراکه ما به دنبال پیشرفت و توسعه زیبایی های ایران اسلامی هستیم.