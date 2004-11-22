تاكنون بطور رسمي براي بررسي استيضاح خود به مجلس دعوت نشده ام

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، وزير آموزش و پرورش كه براي بررسي موضوع استخدام معلمان حق التدريس در هيات رييسه مجلس حضور يافته بود در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران در باره استيضاح خود گفت: ما همواره با مجلس تعامل داشته ايم و اكنون هم داريم تعامل انجام مي دهيم .

خبرنگار مهر از حاجي پرسيد، دليل حذف معاونت پرورش در وزارت آموزش و پرورش كه يكي از محورهاي استيضاح شماست چيست و وزير آموزش و پرورش گفت: حذف معاونت پرورشي با موافقت شوراي عالي انقلاب فرهني صورت گرفته است .

وزير آموزش و پرورش از توضيح بيشتر خودداري كرد و از جمع خبرنگاران دور شد.