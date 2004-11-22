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۲ آذر ۱۳۸۳، ۱۳:۵۷

وزير آموزش و پرورش :

تاكنون بطور رسمي براي بررسي استيضاح خود به مجلس دعوت نشده ام

مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش درباره استيضاح خود در مجلس گفت: تاكنون بطور رسمي براي بررسي موارد و موضوعات مطرح شده در تقاضاي اسيتضاح به مجلس دعوت نشده ام .

به گزارش خبرنگار  پارلماني مهر ، وزير آموزش و پرورش كه براي بررسي موضوع استخدام معلمان حق التدريس در هيات رييسه مجلس حضور يافته بود در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران در باره استيضاح خود گفت: ما همواره با مجلس تعامل داشته ايم و اكنون هم داريم تعامل انجام مي دهيم .

خبرنگار مهر از حاجي پرسيد، دليل حذف معاونت پرورش در وزارت آموزش و پرورش كه يكي از محورهاي  استيضاح شماست چيست و وزير آموزش و پرورش گفت: حذف معاونت پرورشي با موافقت شوراي عالي انقلاب فرهني صورت گرفته است .

وزير آموزش و پرورش از توضيح بيشتر خودداري كرد و از جمع خبرنگاران دور شد.

کد مطلب 132455

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