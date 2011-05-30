به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اخطار به تولیدکنندگانی که از نام‌های بیگانه برای محصولات تولیدی خود استفاده می‌کنند، آنها را موظف کرد که در اسرع وقت به استناد قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین بیگانه، نسبت به تغییر این اسامی به واژه‌ها و نام‌های مصطلح فارسی اقدام کنند.

علیرضا کریمی، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این خبر گفت: اصل پانزدهم قانون اساسی تاکید می کند که خط و زبان کشور باید فارسی باشد و بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین بیگانه، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی کشور ملزم به رعایت آن هستند. بر همین اساس تولیدکنندگانی که محصولات خود را در داخل کشور عرضه می‌نمایند، باید از نام‌های فارسی برای نام گذاری واحدهای تولیدی و محصولات مربوطه استفاده کنند.



کریمی افزود: در حال حاضر محصولاتی با نام‌های غیرفارسی و بیگانه مانند پسته پستیژ، نوشابه استار و آدامس وایت در کشور تولید و عرضه می‌شوند که این موضوع با قانون مذکور مغایرت کامل دارد و این اسامی مورد تأیید فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیست. بر همین اساس با مهلت داده شده به تولیدکنندگان مربوطه، ایشان موظف شده‌اند نسبت به تغییر نام‌های مذکور اقدام کنند که با توجه به نزدیک شدن پایان این مهلت، در صورت عدم اقدام لازم، این وزارتخانه مراحل قانونی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.