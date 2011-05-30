خدمتگزاری صادقانه به مردم بزرگترین افتخار دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اعلایی ظهر دوشنبه در حاشیه ملاقات عمومی و هفتگی خود با 45 نفر از شهروندان گفت: خدمتگزاری صادقانه و بی منت به مردم بزرگترین افتخار دولت است .

وی بیان کرد: دولت به دنبال حل واقعی مشکلات مردم در بخش های مختلف بوده و دراین راه از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد .

اعلایی با بیان اینکه هیچ افتخاری بزرگتر از ارائه خدمات صادقانه به مردم دلچسب و لذت بخش تر نیست، افزود: این دولت مصمم است که با گسترش خدمات بتواند گره از مشکلات مردم باز کند و در این راه به صورت شبانه روزی تلاش می کند تا بتواند خدمتگزاری واقعی برای مردم باشد .

استاندار ایلام اظهار داشت: خوشبختانه در سالهای اخیر دولت به انحا مختلف در کنار مردم و با مردم بودن را به اثبات رسانده است .

در این ملاقات که بیش از 45 نفر از مردم ایلام حضور یافتند به مدت سه ساعت در محل سالن اجتماعات استانداری در خصوص مشکلات خویش با استاندار ایلام به بحث و گفتگو نشستند .