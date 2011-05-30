خدمتگزاری صادقانه به مردم بزرگترین افتخار دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اعلایی ظهر دوشنبه در حاشیه ملاقات عمومی و هفتگی خود با 45 نفر از شهروندان گفت: خدمتگزاری صادقانه و بی منت به مردم بزرگترین افتخار دولت است.
وی بیان کرد: دولت به دنبال حل واقعی مشکلات مردم در بخش های مختلف بوده و دراین راه از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد.
اعلایی با بیان اینکه هیچ افتخاری بزرگتر از ارائه خدمات صادقانه به مردم دلچسب و لذت بخش تر نیست، افزود: این دولت مصمم است که با گسترش خدمات بتواند گره از مشکلات مردم باز کند و در این راه به صورت شبانه روزی تلاش می کند تا بتواند خدمتگزاری واقعی برای مردم باشد.
استاندار ایلام اظهار داشت: خوشبختانه در سالهای اخیر دولت به انحا مختلف در کنار مردم و با مردم بودن را به اثبات رسانده است.
در این ملاقات که بیش از 45 نفر از مردم ایلام حضور یافتند به مدت سه ساعت در محل سالن اجتماعات استانداری در خصوص مشکلات خویش با استاندار ایلام به بحث و گفتگو نشستند.
در این ملاقات مدیران کل جهاد کشاورزی، علوم پزشکی، کمیته امداد، بهزیستی، تعاون، تأمین درمان و جمعی از مدیران عامل بانکها نیز حضور داشتند که پس از دستورات مهندس اعلایی نسبت به رفع مشکلات ملاقات کنندگان اقدامات لازم را بعمل آوردند.
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