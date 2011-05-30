مجتبی امینی مدیر تولید فیلم سینمایی "شانه دوست" در این باره به خبرنگار مهر گفت: من به عنوان مدیر تولید پروژه سینمایی"شانه دوست" به کارگردانی محسن محسنی نسب هیچگونه مذاکره‌ای با گلشیفته فراهانی برای حضور در ایران و بازی در این فیلم سینمایی نداشته‌ام.

وی ادامه داد: آقای محسنی‌نسب خود وظیفه پیگیری گرفتن مجوز برای حضور گلشیفته فراهانی را بر عهده داشته‌اند. ایشان مکاتبه‌ای با شورای نظارت و ارزشیابی و آقای سجادپور برای حضور این بازیگر در فیلمشان انجام داده‌اند که هنوز جوابی دریافت نکرده ‌است.

محسن محسنی‌نسب فیلم "کریستال" را با بازی دانیال عبادی، شهره قمر، مهدی سلوکی، بابک انصاری، پروانه صلابت، فریناز همداچی، محمدرضا حبیبیان و مهدی ماهانی در نوبت اکران دارد.