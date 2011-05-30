پرداخت وامهای صندوق مهر امام رضا(ع) تا پایان تیرماه در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بشارتی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از زیرساختها و امکانات روستای باداملو از توابع شهرستان میاندوآب در جمع مردم این روستا افزود: رایزنیهای لازم در این زمینه انجام و مقرر شده طی تیرماه سالجاری پرداخت این نوع وامها در روستاها آغاز شود .

وی با بیان اینکه پرداخت این نوع وامها موجب توسعه، رشد و آبادانی بیش از پیش روستاهای محروم و دورافتاده کشور می شود، ادامه داد: تلاش مجموعه مدیریت آذربایجان غربی در راستای اشتغالزایی، افزایش تولیدات دامی و کشاورزی، توسعه و عمران روستایی، رفع مشکلات مرزی و امنیتی و همچنین هدایت سرمایه گذاری به روستاها در آذربایجان غربی ستودنی است .

وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی نیز در جریان این دیدار با بیان اینکه این منطقه استعدادهای بی نظیری در حوزه های کشاورزی و تولیدات دامی دارد که می تواند به بستر مناسبی برای رشد و آبادانی منطقه تبدیل شود، اظهار داشت: حضور مدیران ارشد استانی و کشوری در مناطق محروم نشان دهنده توجه دولت و نظام به روستاهاست .

آغاز بهره برداری پل روستایی باداملو در میاندوآب

با حضور رئیس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی، پل روستایی باداملو از توابع شهرستان میاندوآب به بهره برداری رسید .

این پل با صرف اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 400 میلیون ریال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مدت سه ماه بر روی رودخانه آجی چای احداث شده است .

این پل همچنین روستای باداملو را به جاده اصلی متصل می کند .

رئیس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری امروز در جریان سفر به آذربایجان غربی به همراه استاندار از روستاهای نکته لو، بادام لو و حاجی کندی شهرستان میاندوآب نیز بازدید کرد.

جلیل بشارتی در جریان سفر به شهرستان میاندوآب با حضور در روستای حیدرباغی این شهرستان 20 هزار سند مالکیت را به صاحبان اماکن روستایی اعطا کرد.