24 هزار واحد مسکن مهر فارس در تابستان بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سجادی در جلسه شورای مسکن استان فارس با تقدیر از تلاشهای همه دست اندرکاران مسکن مهر فارس، اظهار داشت: تلاشهای دولت در حل مشکل مسکن برکات و نتایج بسیار خوبی را در تامین مسکن افراد به همراه داشته و در آینده ای نه چندان دور استان فارس شاهد به بار نشستن برنامه ریزی های استاندار سابق فارس در رابطه با مسکن مهر خواهد بود.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 66 هزار مورد قرارداد احداث مسکن مهر در استان فارس منعقد شده است، افزود: با همت و پیگیریهای مکرر استاندار سابق فارس و مجموعه مدیریتی استان، تا پایان تیر ماه امسال بیش از 24 هزار واحد مسکن مهر در سراسر استان فارس به بهره برداری می رسد.

سرپرست استانداری فارس خاطرنشان کرد: رکود مسکن و مشکلات خشکسالی در سالهای اخیر تاثیرات منفی در شاخصهای اقتصادی در فارس داشت، اما خوشبختانه با سیاست های موفق دولت عدالت محور، رکود در بخش مسکن برطرف شده واین بخش نیاز مندی های مسکن اقشار مختلف جامعه را تا حد قابل ملاحظهای رفع کرده است.

سجادی با تاکید بر لزوم رفع موانع اجرایی و اعتباری برای تکمیل واحد های مسکن مهر استان تصریح کرد: تدوین برنامه های عملیاتی و زمان بندی شده برای دستگاه های مرتبط با مسکن مهر از جمله راهکارهای مناسب برای تکمیل واحد های مسکن مهر استان است.

سرپرست استانداری فارس در این جلسه به منظور رفع موانع اجرایی طرح مسکن مهر، دستور تشکیل کمیته ویژه مسکن مهر شهر لپویی و شهر صدرا را صادر کرد.

شصت و چهارمین جلسه شورای مسکن فارس با ارائه گزارش مدیران دستگاه های اجرایی استان، بررسی وضعیت طرح های آماده بهره برداری مسکن مهر و وضعیت ارائه تسهیلات وخدمات رسانی به طرح های مسکن مهر فارس پایان یافت.