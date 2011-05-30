به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین نشست از سلسله نشستهای "انقلاب اسلامی؛ مخاطرات امروز و فردا" با سخنرانی حجتالاسلام سیدمهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با موضوع «نقش حوزه و دانشگاه در تحول علوم انسانی» برگزار خواهد شد.
در این نشست که عصر چهارشنبه 11 خردادماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشود، مجتبی فردوسیپور رئیس اداره خاورمیانه وزارت امور خارجه سخنرانی می کند.
بررسی بیداری اسلامی در خاورمیانه و تاثیر انقلاب اسلامی محور سخنان فردوسی پور را تشکیل می دهد.
سلسله نشستهای انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا از سوی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و پیرو فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر به وجود آوردن حکومتی مطابق با اهداف نهضت اسلامی در حال برگزاری است.
قم - خبرگزاری مهر: نشست "نقش حوزه و دانشگاه در تحول علوم انسانی" در راستای برگزاری سلسله نشستهای «انقلاب اسلامی؛ مخاطرات امروز و فردا» در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین نشست از سلسله نشستهای "انقلاب اسلامی؛ مخاطرات امروز و فردا" با سخنرانی حجتالاسلام سیدمهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با موضوع «نقش حوزه و دانشگاه در تحول علوم انسانی» برگزار خواهد شد.
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