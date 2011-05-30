تعرفه های درمانی سال 90 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی با اعلام این خبر افزود: در جلسه کارگروه ویژه دولت تعرفه های بخش دولتی و غیردولتی برای سال 90 تصویب شد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه و با توجه به این که سال 90 سال اجرای هدفمندی یارانه هاست، مقرر شد تا افزایش هزینه های بیمارستانی به مردم تحمیل نشود.

امامی رضوی درباره تعرفه های بخش دولتی اظهارداشت: تعرفه های بخش دولتی فقط 3/9 درصد رشد خواهد داشت و مابقی هزینه های افزایش یافته بیمارستانهای دولتی توسط معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری تامین می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: در بخش خصوصی افزایش تعرفه ها به میزان 7 درصد تصویب شد و مقرر شد که بیشتر این رشد تعرفه در هتلینگ تعرفه های بخش خصوصی اعمال شود به نحوی که هزینه بستری تخت بیمارستانهای خصوصی به عدد واقعی نزدیکتر شود.