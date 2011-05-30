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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

معاون وزیر بهداشت:

تعرفه های درمانی سال 90 اعلام شد

تعرفه های درمانی سال 90 اعلام شد

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تعرفه های بخش دولتی در سال جاری 3/9 درصد و تعرفه های بخش خصوصی 7 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی با اعلام این خبر افزود: در جلسه کارگروه ویژه دولت تعرفه های بخش دولتی و غیردولتی برای سال 90 تصویب شد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه و با توجه به این که سال 90 سال اجرای هدفمندی یارانه هاست، مقرر شد تا افزایش هزینه های بیمارستانی به مردم تحمیل نشود.

امامی رضوی درباره تعرفه های بخش دولتی اظهارداشت: تعرفه های بخش دولتی فقط 3/9 درصد رشد خواهد داشت و مابقی هزینه های افزایش یافته بیمارستانهای دولتی توسط معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری تامین می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: در بخش خصوصی افزایش تعرفه ها به میزان 7 درصد تصویب شد و مقرر شد که بیشتر این رشد تعرفه در هتلینگ تعرفه های بخش خصوصی اعمال شود به نحوی که هزینه بستری تخت بیمارستانهای خصوصی به عدد واقعی نزدیکتر شود.
کد مطلب 1324597

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