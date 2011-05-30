حمید مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش روز پنجشنبه 26 خردادماه جاری از محل پارک تهلیجان آغاز و تا محل استادیم انقلاب واقع در میدان بسیج شهرکرد خاتمه می‌یابد.

وی افزود: برهمین اساس متقاضیان شرکت کننده در این همایش می‌توانند تا تاریخ 24 خردادماه جاری برای شرکت در این همایش ثبت‌نام و کد شرکت دریافت کنند.



مهدیان با اشاره به اهداف برگزاری این همایش،عنوان کرد: غنی سازی اوقات فراغت، گسترش و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری میان شهروندان از مهم‌ترین اهداف این همایش است.



مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری شهرکرد افزود: کاهش هزینه سوخت، تشویق و ترغیب شهروندان در استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری و در نهایت کمک به اقتصاد خانواده، کاهش میزان تصادف، ایجاد امنیت و کاهش فقر حرکتی از دیگر اهداف این همایش است.



مهدیان تصریح کرد: گسترش دوچرخه سواری و نهادینه کردن آن در فرهنگ عبور و مرور شهروندان از ارزش‌های ماندگار و موثر در جامعه شهری است.



وی یاد آور شد: شان و جایگاه دوچرخه سواری با توجه به نقش مطلوب آن بر ارتقای سلامتی افراد جامعه و تأثیر آن بر کاهش معضلات مربوط به تراکم خودروها و بهبود وضعیت ترافیک، مشارکت و همکاری تمامی نهادهای فرهنگی از جمله صدا و سیما، تربیت بدنی، آموزش و پرورش، موسسات و تشکل‌های غیردولتی را می‌طلبد.



مهدیان با اشاره به نقش و اهمیت ورزش دوچرخه سواری افزود: ورزش دوچرخه سواری نقش بسیار مهمی در سلامت افراد مختلف جامعه دارد و اگر هر فردی یک ساعت از وقت خود را به ورزش اختصاص دهد از سلامت روحی و جسمی بهره‌مند می‌شود.



وی با بیان اینکه تمام مسئولان اجرایی می‌توانند به‌منظور نهادینه ‌سازی فرهنگ دوچرخه‌سواری در بین مردم در این همایش شرکت کنند، بیان داشت: در پایان این مسابقات به شرکت کنندگان در این همایش به قید قرعه جوایز نفیسی اهداء می‌شود.