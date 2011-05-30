هیئت حقیقت یاب مجلس وارد آبادان شد

سید علی موسوی جرف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کمیته قرار است به بررسی ابعاد مختلف حادثه انفجار در پایشگاه آبادان هنگام افتتاح طرح بنزین سازی آن در روز سوم خرداد در حضور رئیس جمهور بپردازد و جزئیات آن را در اختیار نهادهای مختلف قرار دهد.

وی افزود: این هئیت را ضیغمی( مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)، عبدالله کعبی و حسین دهدشتی نمایندگان آبادان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،‌ حسین امیری ( نماینده مجلس)، ایرج مهر آزما (نماینده مجلس)، اسدالله قرهد خانی ( نماینده مجلس) واسدالله رستگار (مدیرعامل پتروشیمی خراسان همراهی می کنند.



موسوی جرف تصریح کرد: علت اهمیت این حادثه برای مجلس این است که در آن یک نفر از کارکنان صنعت نفت فوت و 24 نفر دیگر مجروح شده اند که این موضوع برای خانواده های آنان گران تمام شده ضمن اینکه این حادثه در حضور رئیس جمهور رخ داده و تبعات منفی فراوانی برای کشور در رسانه های خارجی به همراه داشته از این رو لازم است این حادثه به صورت دقیق بررسی شود.



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این کمیته قرار است به صورت میدانی حادثه پالایشگاه آبادان را بررسی و با برخی افراد دخیل در اجرای این پروژه از نزدیک مذاکره و نتایج تحقیقات خود را در ابتدا به مجلس شواری اسلامی تقدیم کند.



این نماینده پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: با توجه به آزمایشی که پیش از این صورت گرفته بود احتمال وقوع آتش سوزی در مراسم افتتاحیه پروژه پالایشگاه آبادان قابل پیش بینی بود و ما خواستار لغو این مراسم بودیم. دو هفته از این مراسم قبل در هنگام تست اولیه واحد بنزین سازی پالایشگاه آبادان یک آتش سوزی رخ داد که کارشناسان امر اعتقاد داشتند این آتش سوزی در مراسم افتتاحیه نیز اتفاق خواهد افتاد و باید برای جلوگیری از آن راهکاری اندیشید.



وی تصریح کرد: با وجود تذکرات متوالی ما در این خصوص مدیران پالایشگاه حاضر به صرفنظر از برگزاری این مراسم نبودند و اصرار داشتند که مراسم افتتاحیه باید برگزار شود و اینگونه شد که این اصرار غیر منطقی باعث تکرار چنین حادثه ای شد. پروژه فاز سوم پالایشگاه آبادان یکی از بهترین پروژه های دولت در سالهای اخیر در صنعت نفت بوده است ولی متاسفانه این انفجار که به نظر من ناشی از اهمال کاری مدیران مربوطه است ارزش و اعتبار آن را زیر سئوال برده است که این کار غیر قابل بخشش است.



روز سوم خرداد ماه همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت آبادان انفجار و آتش سوزی در یکی از واحدهای فرآیندی این واحد پالایشگاهی منجر به کشته و مجروح شدن کارکنان این مجموعه شده است.



هدف از طرح توسعه‌ پالایشگاه نفت آبادان علاوه بر تولید بنزین سوپر با عدد اکتان 93، تولید روزانه 250 تن پروپیلن، 330 تن خوراک گازی صنایع پتروشیمی و یکصد تن گوگرد است.