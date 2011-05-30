امامقلی بلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجتمع فرهنگی مذهبی در مجاورت کاربری ورزشی واقع در خیابان امیرکبیر این شهر احداث می‌شود تا مردم این منطقه علاوه بر استفاده از کاربری ورزشی از فضاهای فرهنگی و مذهبی از جمله مسجد نیز بهره‌مند شود.

وی از رنگ‌آمیزی میادین و جداول شهرکرد خبر داد و بیان داشت: این طرح با اختصاص 370 میلیون ریال اجرایی می‌شود.

بلالی تصریح کرد: شرکت پیمانکار مجری اجرای طرح رنگ‌آمیزی میادین و جداول شهرکرد انتخاب شده است که به زودی عملیات اجرایی این طرح آغاز خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد کیفیت‌گرایی را شاخصه اصلی در انتخاب پیمانکار این طرح عنوان کرد و بیان داشت: برهمین اساس شرکت پیمانکار با تعهد پنج ساله به شهرداری بر مطلوبیت اجرای این طرح تأکید کرده است.

بلالی توجه به زیبایی و نمای شهر را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح برشمرد و اذعان داشت: باتوجه به فرارسیدن تعطیلات تابستانه و ورود مسافران به این شهر توجه به نمای ظاهری شهری به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی در شهرسازی بیش از پیش لازم و ضروری است.

وی در ادامه از واگذاری دو دستگاه آمبولانس به مراکز بهداشتی و درمانی شهرکرد خبر داد و یادآور شد: این دو دستگاه آمبولانس با هدف گسترش عدالت در حوزه سلامت به مراکز بهداشتی و درمانی این شهرستان اهدا شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد افزود: با توجه به قانون، توزیع خدمات درمانی و بهداشتی باید به نحوی مطلوب صورت بگیرد و امید است متولیان امر با تامین نیازمندی‌ها و رفع کمبودها، سلامت مردم را در همه شرایط اعم از حوادث و بلایا وشرایط طبیعی تضمین و تامین کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی در این شهر تصریح کرد: برهمین اساس لازم است تا متولیان بهداشت و درمان در راستای ترویج فرهنگ بهداشت و سلامت در جامعه تلاش کنند تا بتوان به استانداردهای سازمان بهداشت جهانی نزدیک شویم.

بلالی همچنین با تأکید بر اینکه محاسبه تراکم سطح ملک پیش از عقب‌نشینی ضروری است، بیان داشت: مساحت ملک قبل از هرگونه عقب‌نشینی ملاک محاسبه خواهد بود، برهمین اساس شهرداری شهرکرد باید پیش از تراکم زمین، تراکم در سطح را برای احداث ساختمان محاسبه و پس از آن دستور عقب‌نشینی بدهد.