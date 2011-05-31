به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) ، به دنبال نگرانی عمومی و اعتراضات مردمی نسبت به عمل شرکت استرالیایی لیانس برای فعال کردن تاسیسات هسته ای ایالت پهنگ و خطرات احتمالی مواد رادیواکتیو، یک گروه 9 نفره سازمان بین المللی انرژی اتمی با ورود به مالزی تحقیقات خود را برای اطمینان از امن بودن فعالیت این تاسیسات هسته ای آغاز کرد.

این گروه دوشنبه به سمت شرق مالزی حرکت کرده تا طی سه روز علاوه بر صحبت با مردم این منطقه از تاسیسات هسته ای نیز بازدید کنند.



بر اساس این گزارش با وجود نگرانی عمومی از امکان موفقیت آمیز نبودن دفع مواد رادیواکتیو توسط این شرکت و تاثیر آن بر طبیعت وزندگی مردم شرکت لیانس اطمینان داده که این تاسیسات هیچگونه تهدیدی برای سلامت انسانها و طبیعت نخواهد داشت و امکانات این تاسیسات را بسیار پیشرفته و عظیم عنوان کرده است.

در سال 1992 نیز یک شرکت ژاپنی که قصد فعال کردن یک تاسیسات هسته ای را در مالزی داشت بدلیل موج اعتراضات مجبور به کناره گیری شد.

در ماه اخیر 200 نفر از فعالان محیط زیست و احزاب مختلف مالزی طی تجمعی در مقابل سفارت استرالیا در کوالالامپور اعتراض خود نسبت به تصمیم شرکت لیانس را ابراز کردند.