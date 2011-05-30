تکیه به صنعت نفت جوانان ایران را تنبل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی ظهر دوشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی سد گرین نهاوند با بیان اینکه وضعیت کشور اصلاح شده است و باید به فکر مطلوب کردن معیشت مردم بود، گفت: ذخایر نفتی پایان یافتنی هستند.

رحیمی با تأکید بر اینکه همراهی عقل و علم بهره‌وری را محقق می کند، افزود: وابستگی‌ها با تحقق جهاد اقتصادی رفع خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه کشور باید از طریق صادرات و تولید به توسعه دست یابد، گفت: در این راستا دولت زمینه را برای تلاش بیشتر مهیا کرده است.

تامین بازار کار فارغ التحصیلان باید مد نظر باشد

وی ایجاد دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی در سال جاری را از اقدامات دولت عنوان کرد و با بیان اینکه در حال حاضر از هر 10 نفر ایرانی یک نفر دانشجوست، گفت: سه میلیون دانشجو در کشور وجود دارند که پس از فارغ‌التحصیلی نیاز به کار برای آنها امری ضروری است.

رحیمی با اشاره به اینکه ایجاد هر شغل به طور متوسط در کشور هشتاد میلیون تومان هزینه دارد، اظهار داشت: تحقق 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی وعده داده شده تحقق این امر نیازمند تلاش صدها نفر است.

800 هزار واحد مسکونی به روستاییان کشور واگذار شده است

معاون اول رئیس‌جمهور از روستاها به عنوان مولد و تولیدکننده در کشور یاد کرد و با بیان اینکه روستاها در حال آبادانی هستند و مهاجرت‌ها معکوس شده است، گفت: تاکنون 800 هزار واحد مسکونی به روستاییان کشور واگذار شده است.

وی نیاز واحدهای مسکونی روستاهای کشور را یک میلیون و 600 واحد عنوان کرد و گفت: مابقی نیاز در حال احداث است.

سال 92 جشن مسکن دار شدن مردم کشور برگزار خواهد شد

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه تمامی افراد ثبت‌نام شده برای دریافت مسکن مهر به خواسته خود می‌رسند، گفت: در پایان سال 92 جشن مسکن دار شدن متقاضیان مسکن کشور برگزار خواهد شد.

وی از پرداخت وام قرض‌الحسنه به مبلغ یک و نیم میلیون تومان با کارمزد چهار درصد به خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: این امر در راستای خارج کردن خانواده‌ها از فقر انجام می‌شود.

رحیمی با تأکید بر فقرزدایی از چهره جامعه گفت: تحقق این امر از اهداف جهاد اقتصادی است.

گسترش و توسعه مشاغل خانگی از اهداف دولت است

وی گسترش و توسعه مشاغل خانگی را از اهداف دولت عنوان کرد و گفت: چرخ‌های توسعه اقتصادی کشور باید سریعتر بچرخد.

رحیمی در ادامه با بیان اینکه امام خمینی (ره) به ایران اسلامی هویت بخشید، گفت: ایران کشوری با فرهنگ و تمدن است که به دلیل سلسله شاهان هویت خود را از دست داده بود و امام خمینی هویت آن را باز گرداند.

وی اظهار داشت: دشمنان ایران با تمام ظرفیت‌های خود به مقابله با انقلاب اسلامی ایران برخاستند.

ولایت فقیه عمود خیمه نظام جمهوری اسلامی ایران است

رحیمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران بی‌نظیر و متکی به ولایت فقیه است، گفت: ولایت فقیه عمود خیمه نظام جمهوری اسلامی ایران است و مانند نوری الهی درخشش دارد.

وی با تأکید بر اینکه راه خدمتگزاران اسلام راه ولایت فقیه است، گفت: در راستای تحقق جهاد اقتصادی که از فرمایشات مقام معظم رهبری است تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم.

رحیمی ادامه داد: دولت در تحقق جهاد اقتصادی در زمینه‌های صنعتی به خوبی وارد عمل شده است و دستور رهبری را اولویت برنامه خود قرار داده است.

برخی افراد برای حمله به دولت برنامه‌های خود را آغاز کرده‌اند

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به پیشرو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری، اظهار داشت: برخی افراد فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده‌اند و این در حالیست که موعد آن نرسیده است اما این افراد برای حمله به دولت برنامه‌های خود را آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه نباید به دولت حمله کرد، گفت: برخی افراد در آستانه برگزاری انتخابات به دولت حمله می کنند و همه‌چیز را زیر سئوال می‌برند.

وی ادامه داد: بعضی‌ها هنوز این مسئله شروع نشده، برای حمله به دولت برنامه‌های خود را آغاز کرده‌اند.

رحیمی گفت: باید انتخابات سر جای خودش باشد و دولت، قوه قضاییه و مجلس نیز هرکدام سرجای خودشان باشند .

رحیمی با تأکید بر اینکه هر چیز باید در جای خود قرار گیرد، گفت: قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه باید به وظایف خود آگاه باشند و در راستای تحقق منویات رهبری گام بردارند.

آنهایی که اهل ولایتند باید راه را برای تحقق سال جهاد اقتصادی هموار کنند

وی تأکید کرد: آنهایی که اهل ولایتند باید راه را برای تحقق سال جهاد اقتصادی هموار کنند تا بهره‌وری و ارزش افزوده اقدامات بیشتر مشخص شود.

وی در پایان با بیان اینکه نهاوند قدمتی تاریخی دارد و باید به این پتانسیل توجه داشت،از وزیر نیرو درخواست کرد: روند اجرای سد گرین به نحوی انجام شود که این پروژه در کمتر از سه سال به بهره‌برداری برسد.