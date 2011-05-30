افزایش مبلغ دیه کاهش سوانح را در پی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر‏، سردار اسکندر مومنی صبح دوشنبه در حاشیه جلسه ارتباط مستقیم با مردم در دفتر نظارت همگانی 197 درباره دیه 90 میلیون تومانی با بیان اینکه برای جان انسان ها نمی توان مبلغی تعیین کرد‏،‏ اظهارداشت: افرادی که در ارتباط با تصادفات جان خود را از دست می دهند‏ گاهی سرپرست خانوار هستند در نتیجه مبلغ 90 میلیون تومان برای دیه رقم بالایی نیست و مطابق شرع و قانون و نیز تصمیم قوه قضاییه در خصوص افزایش این رقم کاملا منطقی و صحیح می باشد.

به گفته وی،‌ در سال 84، 6 میلیون خودرو داشتیم اما تعداد کشته های ناشی از تصادفات 28 هزار نفر بود اما هم اکنون تعداد خودروها به 13 میلیون خودرو افزایش یافته ولی تعداد کشته های ناشی از تصادفات به کمتر از 23 هزار نفر تقلیل یافته است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در خصوص اعتراض برخی مسئولان بیمه در خصوص افزایش مبلغ بیمه تصریح کرد: ادعای مطرح شده از سوی برخی مسوولان بیمه درباره اعتراض به افزایش رقم بیمه‏، دور از انصاف است.



سردار مومنی با بیان اینکه دیه 90 میلیون تومانی منجر به ایجاد بازدارندگی در تصادفات و کاهش سوانح ترافیکی می‌شود‏، گفت: وصولی بیمه هم اکنون نسبت به چند سال گذشته افزایش پیدا کرده و تا حدی به کمتر از 100 درصد نیز رسیده است.



