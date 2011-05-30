فضاهای آموزشی در مسکن مهر گنبد پیش بینی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله آخوندی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه مسکن مهر شهرستان برلزوم پیگیری تامین و احداث فضاهای آموزشی برابر با الزامات قانونی سازندگان مسکن اعم از خصوصی و دولتی دراین خصوص تاکید کرد.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار گنبدکاووس گفت: هم اکنون پروژه مسکن مهر گنبدکاووس در سه سایت تقی آباد، پیرحاجی و کاج با حدود هزار و 700 واحد درحال انجام است.

احمد دستمرد افزود: مسکن و شهرسازی موظف به تامین زمین و احداث فضاهای آموزشی برای سه سایت مسکن مهر این شهرستان است.



وی ضمن قدردانی از تلاشهای ادارات خدماتی و اعضای ستاد مسکن مهر این شهرستان در پیشبرد اهداف و سیاستهای مسکن، تصریح کرد: خانه دار کردن خانوارهای فاقد مسکن از دغدغه های دولت است که تحقق آن عزم، تلاش و همت همگانی را می طلبد.

شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان واقع است.