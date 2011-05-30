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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

فضاهای آموزشی در مسکن مهر گنبد پیش بینی نشده است

فضاهای آموزشی در مسکن مهر گنبد پیش بینی نشده است

گنبد - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس گفت: فضاهای آموزشی در سایتهای مسکن مهر این شهرستان پیش بینی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله آخوندی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه مسکن مهر شهرستان برلزوم پیگیری تامین و احداث فضاهای آموزشی برابر با الزامات قانونی سازندگان مسکن اعم از خصوصی و دولتی دراین خصوص تاکید کرد.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار گنبدکاووس گفت: هم اکنون پروژه مسکن مهر گنبدکاووس در سه سایت تقی آباد، پیرحاجی و کاج با حدود هزار و 700 واحد درحال انجام است.

احمد دستمرد افزود: مسکن و شهرسازی موظف به تامین زمین و احداث فضاهای آموزشی برای سه سایت مسکن مهر این شهرستان است.
 
وی ضمن قدردانی از تلاشهای ادارات خدماتی و اعضای ستاد مسکن مهر این شهرستان در پیشبرد اهداف و سیاستهای مسکن، تصریح کرد: خانه دار کردن خانوارهای فاقد مسکن از دغدغه های دولت است که تحقق آن عزم، تلاش و همت همگانی را می طلبد.

شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان واقع است.
کد مطلب 1324627

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