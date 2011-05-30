حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از پدیده قاچاق دارو اقدام به تشکیل شرکتهای وارداتی فوریتی برای رفع کمبودهای مقطعی دارو از طریق تامین سریع آن از یک منبع معتبر جهانی، ساماندهی مکمل های غذایی و قانونمند شدن ورود و ساخت مکمل های غذایی مورد نیاز، آسان سازی صدور پروانه های دارویی و راه اندازی واحدهای دارویی تک نسخه ای کرده است.

برزگربا بیان اینکه برخی کمبودهای مقطعی تابع کمبودهای جهانی است که این امر باعث سودجویی برخی افراد در ورود داروهای قاچاق و تقلبی می شود، افزود: ورود داروهای جدید و پیامد آن و همچنین تغییر قیمت ها عاملی برای قاچاق دارو است.



مدیر نظارت بر دارو و مخدر دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه تهیه نکردن دارو از دستفروشان، یکی دیگر از راه های جلوگیری از ورود داروی قاچاق و تقلبی است، تصریح کرد: مصرف دارو در ایران بالاتر از سایر کشورها نیست اما با این حال بر اساس آخرین گزارش های ارائه شده وزارت بهداشت، میزان مصرف خودسرانه دارو در کشور بالاست.



برزگر با بیان اینکه افراد سودجو به طور ماهرانه ای داروهای قاچاق را بسته بندی می کنند که حتی شناسایی آن برای متخصصان تولید دارو هم امکان پذیر نیست، عنوان کرد: بیشتر داروهای قاچاق تقلبی است و پائین بودن قیمت دارو در کشور دلیل قاچاق دارو از داخل به خارج محسوب می شود.



وی افزود: قاچاق دارو از هرنوع، شکل و اندازه (از مکمل های غذایی و ویتامین ها تا داروهای بسیار حساس قلبی) صورت می گیرد و گاهی چند هزار داروی تقلبی توسط قاچاقچیان وارد کشورمی شود که بسیاری از این داروها به صورت تصادفی کشف و شناسایی می شود.



برزگر با بیان اینکه برای جلوگیری از ورود داروی قاچاق و تقلبی به داروخانه ها، باید نسبت به تهیه دارو از واحدهای معتبر، حساسیت بیشتری به خرج داد، تاکید کرد: تاکنون فهرستی از داروهای قاچاق و تقلبی در کشور تهیه و اعلام نشده و شناسایی داروی تقلبی به سختی امکان پذیر است اما مصرف کننده داروی خاص هرگونه تغییر در بسته بندی دارو را باید جدی بگیرد.



وی با اشاره به اینکه برای مبارزه با پدیده قاچاق دارو علاوه بر تشدید فعالیتهای نظارتی از جمله کنترل مرزها و برخوردهای انتظامی، فرهنگ سازی برای مردم نیز از طریق صدا وسیما، مطبوعات و رسانه های گروهی به منظور استفاده از داروی تولید داخل الزامی است، افزود: داروهای قاچاق داروهای کپی برداری شده از داروهای خارجی و فاقد هرگونه ماده موثره است که سلامت مصرف کننده را تهدید می کند.