ایستگاه دوچرخه در شهرکرد راه اندازی می شود

اردشیر نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ایستگاه دوچرخه سواری در پارک سوار میدان دانش شهرکرد ایجاد می‌شود.

وی افزود: شهرداری شهرکرد با خرید 15 دستگاه دوچرخه با صرف اعتباری افزون بر 30 میلیون ریال اقدام به راه‌اندازی این ایستگاه کرده است.

نوریان فراهم آوردن رفاه عمومی شهروندان را از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی ایستگاه دوچرخه‌سواری شهرکرد برشمرد و بیان داشت: کاهش معضلات و مشکلات مربوط به تراکم خودروها، بهبود وضعیت ترافیک شهر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، ارتقای سلامت شهروندان و ارتقای بهره‌وری بهینه از زمان از دیگر اهداف راه اندازی این ایستگاه است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه استفاده از دوچرخه در این شهر در حد مطلوب فرهنگ سازی نشده است، تصریح کرد: برهمین اساس شهرداری شهرکرد درصدد است با بسترسازی مناسب امکان استفاده شهروندان از دوچرخه را در سفرهای روزانه فراهم کند تا فرهنگ سازی در راستای استفاده بهینه از این وسیله فراهم شود.

نوریان تصریح کرد: امروزه افزایش تعداد خودروهای تک‌سرنشین در شهرها از یک سوی موجب ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی شده و از سوئی دیگر مشکلات بسیاری فراروی مدیران شهری از جمله احداث پارکینگ و بکارگیری نیروهای پارک بان را به شهر تحمیل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس با گسترش فرهنگ دوچرخه سواری و استفاده از این وسیله ورزشی سالم تا حدود زیادی این عوامل و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

نوریان با اشاره به موانع فراروی توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه در جوامع، عنوان کرد: رشد سریع وسایل نقلیه موتوری در کشور و کاهش ایمنی و امنیت لازم برای دوچرخه سواران موجب کاهش استقبال از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه عبوری توسط شهروندان شده است.

وی بیان داشت: روند استفاده از دوچرخه به گونه‌ای است که اگر فراگیر شود بدون تردید شرایط لازم در راستای ارتقای سلامت افراد فراهم که این مهم با همکاری راهنمایی و رانندگی امکان پذیر خواهد بود.

نوریان دوچرخه سواری را از ورزش‌های نشاط آور و مرفه دانست و افزود: گسترش دوچرخه سواری و نهادینه کرد آن در فرهنگ عبور و مرور شهروندان از اندیشه‌های ماندگار و موثر در جامعه شهری است.