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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

تا یک ماه آینده/

سریال تلویزیونی "عبور از زمستان" در اراک کلید می خورد

سریال تلویزیونی "عبور از زمستان" در اراک کلید می خورد

اراک - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی تهیه و تولید سریال تلویزیونی "عبور از زمستان" در صدا و سیمای استان مرکزی خبر داد.

شهرام بیدل با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سریال تلویزیونی "عبور از آفتاب" با موضوع مبارزه با قاچاق کالا برای اولین بار در کشور در شبکه آفتاب استان مرکزی تهیه و تولید می شود.

وی با بیان اینکه استان مرکزی به عنوان استان پایلوت برای تهیه و تولید فیلم تلویزیونی در حوزه مبازره با کالای قاچاق از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور انتخاب شده است، افزود: فیلمنامه این سریال تهیه شده و کار ساخت آن از یک ماه آینده در استان مرکزی کلید می خورد.

بیدل گفت: سریال تلویزیونی "عبور از زمستان" در قالب 13 قسمت تهیه و تولید می شود.

کد مطلب 1324634

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