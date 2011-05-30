سریال تلویزیونی "عبور از زمستان" در اراک کلید می خورد

شهرام بیدل با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سریال تلویزیونی "عبور از آفتاب" با موضوع مبارزه با قاچاق کالا برای اولین بار در کشور در شبکه آفتاب استان مرکزی تهیه و تولید می شود.

وی با بیان اینکه استان مرکزی به عنوان استان پایلوت برای تهیه و تولید فیلم تلویزیونی در حوزه مبازره با کالای قاچاق از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور انتخاب شده است، افزود: فیلمنامه این سریال تهیه شده و کار ساخت آن از یک ماه آینده در استان مرکزی کلید می خورد.

بیدل گفت: سریال تلویزیونی "عبور از زمستان" در قالب 13 قسمت تهیه و تولید می شود.