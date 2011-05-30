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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

نماد بانک سرمایه در فرابورس گشایش می یابد

نماد معاملاتی بانک سرمایه به عنوان هجدهمین نماد در بازاراول فرابورس فردا سه شنبه 10 خردادماه جاری گشایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت پذیرش فرابورس ایران در جلسه روز سه شنبه، 10 اسفندماه سال گذشته با پذیرش بانک سرمایه (سهامی عام) در بازار اول فرابورس ایران موافقت کرده بود.

براین اساس در اجرای ماده 51 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، نماد معاملاتی سهام مذکور (سمایه 1) از تاریخ 10/3/90 گشایش می یابد.

نماد بانک سرمایه به عنوان هجدمین نماد معاملاتی و با سرمایه 3535 میلیارد ریال فردا دربازار اول فرابورس، گشایش می یابد و قیمت پایانی سهام، با میانگین موزون معاملات روزانه سهام در روز گشایش تعیین می شود.
 
بانک سرمایه که در 10 اسفند سال گذشته در فرابورس پذیرش شده بود، در گروه بانک ها و موسسات اعتباری و زیر گروه سایر واسطه های پولی قرار داردو سرمایه گذاری فرهنگیان و شرکت های تابعه از سهامداران عمده آن محسوب می شوند.
 
 
کد مطلب 1324638

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